Sanremo 2025 Carlo Conti svela una novità che riguarda le Nuove Proposte e a proposito della scelta delle canzoni dei Big confessa | Sono in difficoltà perché…

(Di domenica 22 settembre 2024) Il 75esimo Festivalcanzone italiana sta prendendo forma. La grandedisarà la conduzione affidata a, un volto amatissimotelevisione italiana, che ritorna sul palco dell’Ariston dopo il grande successosue precedenti conduzioni dal 2015 al 2017.raccoglierà così il testimone di Amadeus, che ha diretto magistralmente le ultime edizioni del Festival, trasformandolo in un evento sempre più inclusivo e aperto alletendenze musicali. Le date previste per la messa in onda saranno dall’11 al 15 Febbraioè intervenuto poco fa in collegamento con il Tg1 ed ha dapprima rivelato riguardo aGiovani:ci stiamo lavorando. PerGiovani faremo una sorta di talent parallelo su RaiDue per i giovani, tra qualche settimana vi dirò anche chi condurrà.