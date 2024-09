Ha dominato in campo l’azzurro si è già preso il Napoli | l’analisi del quotidiano è da brividi!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 22 settembre 2024) Juventus-è finita sul punteggio di 0-0. Il match non è stato entusiasmante, però non sono mancati tanti spunti interessanti. Innanzitutto, bisogna fare i complimenti ad Antonio Conte per aver letteralmente “ingarbugliato” la Juventus. I bianconeri hanno tenuto il pallino del gioco, ma tramite un possesso palla sterile che quasi mai ha messo in difficoltà gli azzurri. Quest’ultimi, hanno atteso per gran parte della partita, non privandosi però di azioni offensive molto importanti. Il match si è deciso per lo più a centro, dove l’allenatore partenopeo ha deciso di inserire Scott McTominay per la prima volta da titolare. Non si tratta del debutto in azzurro, ma bensì della primissima apparizione nell’undici titolare. Le qualità dell’ex Manchester United sono ormai molto note, fin da quando giocava in Premier League.