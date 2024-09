Bagnaia giustifica la caduta | Le gomme non funzionavano A volte è fuori dal nostro controllo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Francescomastica amaro al termine del Gran Premio di Emilia-Romagna 2024, secondo appuntamento consecutivo a Misano e quattordicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo la pole position ed il primo posto nella Sprint di ieri, Pecco è incappato in un passo falso molto pesante in chiave iridata, cadendo a 7 giri dalla fine mentre si trovava in terza posizione e sprofondando a -24 da Jorge Martin in campionato. Il piemontese della Ducati Factory ha vissuto una difficile prima parte di gara, perdendo contatto dalla coppia di testa per poi ritrovare il ritmo dopo aver accumulato un gap di circa 3 secondi. Il campione del mondo in carica a quel punto si è lanciato in un disperato tentativo di rimonta, avvicinandosi progressivamente a Martin e Bastianini prima di scivolare alla Quercia. “È chiaro cosa non sia andato oggi.