Juventus allarme attacco | due partite di fila senza gol in casa non accadeva dalla gestione Delneri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Per la terza volta consecutiva lafa 0-0, non succedeva dai tempi di Trapattoni nel 1992, mentre arriva la seconda partita consecutiva inreti all’attivo e questo non succedeva invece dal febbraio-marzo 2011 sotto ladi Gigi. Thiago Motta, dopo l’inizio brillante in campionato (al quale va sommato però l’avvio positivo di pochi giorni fa in Champions League), in Serie A ha invece frenato in modo preoccupante. Se non subire gol (ancora nessuna rete incassata in cinque) è sicuramente un dato assai positivo, d’altro canto i tre 0-0 disono preoccupanti sul fronte offensivo, dove si avverte una certa sterilità . E’ dunque un piccoloper l’allenatore bianconero che dovrà trovare delle contromisure e farà discutere l’esclusione di Vlahovic nel secondo tempo.