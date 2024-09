Il selfie virale di Giorgia Meloni con Mel Gibson | ecco Mel e Mel

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 21 settembre 2024)e Melritratti insieme in unopubblicato sulla pagina Facebook del Presidente del Consiglio, accompagnato dalla didascalia “Mel & Mel” per giocare con i loro nomi. Lei indossava una magliettina informale, mentre lui una camicia scura aperta ed entrambi hanno sfoggiato un sorriso a 32 denti per immortalare questo scatto. Melin Italia per girare il suo nuovo film Non è chiaro in quale contesto sia stata scattata la foto, ma Melda alcuni giorni si trova in Italia come documentato da diversi fan che non hanno perso l’occasione di scattare foto al divo hollywoodiano.