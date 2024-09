?L' inutile ma pericoloso si della UE a Kiev all' uso dei missili

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nessuna arma da sola può oggi vincere una guerra. Le parole sono del ministro degli Esteri inglese David Lammy, evidentemente non ascoltato da chi, ieri, nella Ue ha votato per l'uso di armi a lungo raggio europee da parte delle forze armate ucraine. Peccato che la maggioranza di si provenga da europarlamentari di nazioni che quelle armi non le hanno. Permettere l'uso dia lungo raggio alle forze diè, almeno dal punto di vista militare, praticamente. Lo avevano detto con chiarezza la scorsa settimana il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin e all'inizio di settembre anche John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale.