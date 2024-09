Il suo partito con l' acqua alla gola | Gruber punge Calenda Gelo totale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 20 settembre 2024) Lilli, la conduttrice di Otto e mezzo, ha volutore in diretta Carlo. Partendo dall'alluvione e dai disastri scatenati dal maltempo e dmancata strategia, la giornalista è passata a prendere di petto la crisi di Azione, ildi cui il suo ospite è leader. Dopo l'addio di Enrico Costa, anche Mariastella Gelmini, Mara Carfagna e Giusy Versace hanno lasciato. Quattro addii di peso in 48 ore: un colpo durissimo. Perché? Che cosa non è andato nel verso giusto? Di questo si è discusso al tavolo del talk-show di La7. Con le immagini dell'Emilia-Romagna sullo sfondo,ha esordito così: "Anche il suocon l'". "Mi piace la similitudine con l'alluvione", ha replicato il politico.      "Una piccola, grande crepa nel suo. Se ne sono andati quattro parlamentari molto importanti.