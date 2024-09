Luna Rossa in finale di Louis Vuitton Cup per la quinta volta | i precedenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024)Prada Pirelli batte American Magic in otto regate (5-3) e raggiunge Ineos Britannia indiCup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Un risultato di assoluto prestigio per il sodalizio italiano, che disputerà per lal’ultimo atto della Challenger Selection Series. In passatosi era spinta fino a questo punto della manifestazione nel 2000, 2007, 2013 e 2021, riuscendo in due occasioni a vincere lae a diventare così il Challenger ufficiale di Coppa America. Il sindacato azzurro del patron Patrizio Bertelli debuttò a Auckland nel 2000 sconfiggendo AmericaOne allo spareggio (5-4) nelladiCup per poi cedere nettamente ai Kiwi in America’s Cup.