Una discussione finita in tragedia | Mykola perde la vita L’assassino arrestato in Spagna

(Di mercoledì 18 settembre 2024) I carabinieri hanno rintracciato inil 32enne Mohamed Amine Moussine, accusato di aver preso parte alla rissa davanti al Rosy bar di Casazza la sera del 19 agosto scorso, nella quale è mortoIvasiuk. La vittima, un ucraino di 37 anni, è morta a causa delle gravi ferite riportate dopo essere stato colpito con un bicchiere di vetro da Amine. L’alterco che ha portato allasarebbe stato causato da motivi futili e aggravato dall’alcol. L’intervento delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza non è riuscito a salvare Ivasiuk.Leggi anche: Folle lite a colpi di motosega in strada, nel Siracusano: il video diventa virale La vittima, che aveva lasciato l’Ucraina nel 2014 con la famiglia, era descritto come un uomo tranquillo e senza problemi. Aveva una figlia in Polonia e viveva vicino al bar dove è avvenuta la lite fatale.