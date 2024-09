Correa alla Sanchez | Inzaghi svela le sue carte Strategia per la Serie A!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024) Joaquinstava per essere ceduto nell’ultima finestra estiva di calciomercato, mafine è rimasto all’Inter con Simone. Il tecnico italiano ha mostrato di volerlo utilizzare, in maniera simile a quella vista con Alexisnello scorso anno, nel ruolo di trequartista. LA DECISIONE – Joaquinha fatto, a sorpresa, il suo esordio in questaA con la scelta di Simonedi schierarlo in campo nel secondo tempo della sfida pareggiata con il Monza per 1-1. Il calciatore nerazzurro è stato impiegato nella posizione di trequartista, agendo alle spalle dell’inconsueto duo composto da Marko Arnautovi? e Mehdi Taremi.