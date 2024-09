Amici il clamoroso addio dai Raimondo Todaro | ecco perché se ne è andato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Settembre è il mese dei nuovi inizi, ma anche dei cambiamenti e delle novità.diceal suo ruolo da prof al talent di grande successo di Maria de Filippi,. Ad annunciarlo è stato lui stesso nel salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. "Non sarò ad, questa estate me l'hanno chiesto tutti. Ho trascorso tre anni meravigliosi, sono cresciuto sia dal punto di vista professionale che umano. Sono stato fortunato. Faremo il tifo da casa", ha spiegato al programma il ballerino professionista. Mistero sul suo futuro, anche se si dà per scontato chesia alla ricerca di nuove avventure. D'altronde, era da tempo che si vociferava del suo abbandono. Ma niente paura,a prendere il suo posto sarà - come rivela Davide Maggio - un'altra professionista: la ballerina e coreografa Deborah Lettieri.