Ha mangiato 45 salmoni in 10 ore sono 135mila calorie in un giorno È una prova del suo duro lavoro | l’incredibile storia dell’orso bruno Chunk

(Di domenica 15 settembre 2024) Si chiama, è un orso, vive in Alaska ed è famoso per la sua dote principale: mangiare. E lo ha fatto, come sempre, nel suo luogo preferito, il fiume Brooks, dove l’animale ama rimpinzarsi di ottimifreschi. Ne ha fatto una scorpacciata di recente, quando ne ha divorati ben 45 in 10 ore. Una bella scorpacciata, quindi, che ha portato il gargantuesco mammifero al notevole peso di 544 kg. Un singolo salmone rosso, racconta il Daily Star, può contenere fino a 4mila: “Questo significherebbe cheha consumato 135 milain un solo– racconta Mike Fitz, ex ranger del parco di Katmai -. Questa è unadiretta del suoe del suo successo nel prepararsi per il letargo invernale”.