Carpegna prosciutto pianeta giovani Niente derby con la Stamura Ecco i nuovi gironi dell’Under 19

(Di venerdì 13 settembre 2024) Con la diramazione deidel campionato under 19 Eccellenza, sono stati delineati tutti ieccellenza che vedranno impegnate le principali formazionili pesaresi. Partendo dall’under 19 Eccellenza, la novità è cheAncona (foto) non saranno nello stesso girone, e perciò non si assisterà alsempre molto sentito, almeno nella prima fase interregionale. La formazione biancorossa allenata da coach Luminati, quest’anno formata dai ragazzi delle annate 2006-207, è stata inserita nel girone 6 gestito dal comitato regionale della Toscana, insieme alle formazioni toscane ed emiliane, mentre la formazione anconetana se la vedrà con le società laziali ed abruzzesi. Nonostante il calendario sia ancora da stilare, la prima giornata è prevista per lunedì 7 ottobre.