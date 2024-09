Suzuky Music Party con Amadeus su Nove | l’elenco dei cantanti e quando in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 12 settembre 2024) Chi saranno iche si esibiranno al? C’è grande attesa per l’esordio disul canale. Il conduttore dopo ‘Chissà chi è‘, sarà al timone dello showale. Vediamo insieme chi presenterà in anteprima i brani della stagione autunnale eandrà in onda il programma.conducein tv Il 17 settembre 2024, all’Allianz Cloud di Milano, va in scena il concerto del. L’evento sarà poi trasmesso in tv il 22 settembre, in prima serata sul canale. A condurlo ci sonoe Ilenia Pastorelli. Sul palco saliranno 15 Big dellaa italiana che si esibiranno con un brano inedito presentando ‘in anteprima televisiva i loro nuovi successi‘. È stato, attraverso il suo profilo instagram, ad annunciare in questi giorni chi ci sarà.