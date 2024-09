Coppa Davis 2024 | nel Gruppo A l’Olanda batte il Brasile per 2-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) A Bolognaha battuto ilnella sfida valida per ilA della. Un successo che arriva grazie alla partita di doppio, in cui Koolhof e van de Zandschulp hanno battuto Matos e Melo per 6-4 7-6(5). Nel primo set il break è arrivato a zero nel settimo gioco. Nel secondo set, invece, dopo un altro break a zero è arrivato il contro break verdeoro nell’ottavo gioco (4-4). La partita prosegue al tiebreak, dove iltrova un mini break con Matos sprecato però da Melo, che sbaglia una palla “facile” per lo 0-3, che diventa invece 1-2. Il momento negativo di Melo, però, non si ferma a questa occasione ma prosegue nel successivo turno in battuta, permettendo agli olandesi di volare sul 5-2. Il doppio fallo di Koolhof riporta tutto in parità (5-5), ma alla fine gli Oranje riescono a imporsi con due punti consecutivi.