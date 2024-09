Uomini e Donne Giordano Mazzocchi non è più single | ecco chi è la nuova fidanzata Foto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 11 settembre 2024)non è più. Nessun clamoroso ritorno di fiamma dunque con Nilufar Addati come in tanti avevano sperato. Poco fa l’ex corteggiatore diha spazzato via tutte le speranze dei fan dell’ex coppia pubblicando sul proprio profilo Instagram un carosello di immagini della sua. La suafiamma, di cui non conosciamo ancora il nome, è una bellissima ragazza mora dai capelli lunghi e dal sorriso disarmante. In molti hanato il post di, fra cui l’ex gieffina Letizia Petris. Dalle sue parole, sembrerebbe che l’ex concorrente del Grande Fratello sia amica della donna.