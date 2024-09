Luna Rossa e il guasto provocato da una società collegata ai neozelandesi | i dettagli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024)aveva presentato un ricorso per il problema tecnico avuto prima della regata contro Alinghi e che aveva impedito all’equipaggio italiano di essere regolarmente nel campo di regata quando mancavano due minuti alla partenza, venendo così squalificata. Quel risultato aveva poi obbligato il sodalizio italiano a disputare lo spareggio con INEOS Britannia per il primo posto nel round robin della Louis Vuitton Cup, dove è stato sconfitto perdendo così la possibilità di scegliere l’avversario in semifinale.