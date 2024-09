Paralimpiadi Giusy Versace Siamo un valore aggiunto per la società

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 10 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Sono felice del fatto che vedo crescere il movimento paralimpico sempre di più. Lo sport paralimpico e le nostre storie migliorano anche la cultura del nostro Paese. La gente inizia a guardarci con occhi diversi, con occhi migliori. Nonpiù ‘poverini quelli che hanno avuto l’incidente’. Io 15 anni fa ero quella ‘poverina, laquella che ha perso le gambe’. Negli anni grazie alle mie imprese sono diventata l’atleta, la ballerina. Quando la gente ti riconosce per quello che tu riesci a fare e non per quello che ti manca, è unper tutta la. La cultura e quell’inclusione di cui tutti parlano può avvenire anche grazie alla potenza dei messaggi che solo lo sport può lanciare”. Così, senatrice ed ex atleta paralimpica, a margine della conferenza stampa di presentazione del CSI Day di Milano.