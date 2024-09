Canottaggio Mondiali Beach Sprint Genova 2024 | i convocati dell’Italia C’è Federica Cesarini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024): si comincia. Il primo Mondiale in direzione Los Angeles 2028, quando questa specialità diventerà olimpica, avrà luogo a, dal 12 al 15 settembre prossimi. L’Italia, da nazione ospitante dell’evento e da squadra che vuole provare a mettere nel mirino delle medaglie a Cinque Cerchi pensando alla kermesse californiana, ha reso nota la lunga lista dei suoi, fra equipaggi Under 19, Seniores e Paralimpici. Il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha selezionato un totale di 10 equipaggi: cinque Under 19, quattro Senior e uno Pararowing. Di seguito la lista dei, suddivisi per le varie categorie. Fra tutti i nomi, a destare certamente attenzione è quello di, la campionessa olimpica di Tokyo nel 2 di coppia pesi leggeri (in coppia con Valentina Rodini), che proverà a intraprendere una nuova avventura.