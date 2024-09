Assistenze bonifiche e messe in sicurezza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Sogesid è la società di ingegneria “in house providing” delle amministrazioni centrali dello Stato. I suoi tecnici sono al fianco delle amministrazioni nazionali e locali nei processi necessari al risanamento ambientale e a un nuovo sviluppo del territorio. Sogesid agisce per offrire il servizio di assistenza tecnica professionale in campo ambientale, garantire un’adeguata gestione della risorsa idrica, per la bonifica e la messa indelle aree contaminate e per la manutenzione del territorio.