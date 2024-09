Aryna Sabalenka vince gli US Open 2024 | montepremi e nuovo ranking

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024)sconfigge Jessica Pegula nella finale degli US, quarto e ultimo Slam della stagione, e si laurea campionessa. 7-5 7-5 il punteggio dell’atto conclusivo con cui la tennista bielorussa ha avuto la meglio dopo 1h54? ed ha conquistato il terzo Slam della sua carriera. Primo trionfo a New York per la tigre di Minsk, che ha confermato il pronostico della vigilia ed ha bissato il titolo vinto di recente a Cincinnati. LA CRONACA DELLA FINALE Grazie a questo risultato e ai 2000 punti che spettano alla vincitrice,consolida il secondo posto nelWta, salendo a quota 8716 punti. Seconda posizione anche nella Race, a soli 400 punti di distanza da Iga Swiatek, ergo la lotta per il numero uno a fine anno è più aperta che mai.