Lou Doillon in “Quasi a casa” di Carolina Pavone | tra sogni musica e fragilità

(Di venerdì 6 settembre 2024) (askanews) – Dopo essere stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, nell’ambito di Notti veneziane – Giornate degli autori, dove è stato accolto calorosamente, arriva nelle sale Quasi a casa, esordio alla regia della giovane. Un film di prime volte: per la regista, che aveva già lavorato come assistente di Nanni Moretti, tra i produttori del film, per una delle protagoniste, Maria Chiara Arrighini, per la prima volta sul grande schermo e per la musicista Coca Puma che ha curato la colonna sonora. Un film, infatti, che mette al centro lainsieme al rapporto tra Caterina e Mia, aspirante cantante e musicista la prima, artista già arrivata e suo idolo la seconda, interpretata dalla bravissima attrice, musicista e modella franco-britannica, nonché figlia di Jane Birkin, Lou