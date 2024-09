Chi sono i fuffaguru come capire se si sta seguendo un truffatore del marketing

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il termineè ormai molto in voga sul web. Si tratta di una particolare declinazione della figura dell’influencer, laddove costui millanti esperienze e capacità nel mondo della finanza. I loro profili social ruotano intorno a pochi elementi: lusso sfrenato, guadagni facili promessi e corsi venduti.riconoscere unChi decide di investire, dovrebbe farlo attraverso canali riconosciuti e garantiti. Si consiglia sempre di farsi affiancare da esperti comprovati, al fine di non porre in pericolo il proprio capitale. Ciò può avvenire anche online, sfruttando alcune delle migliori app sul mercato. Il grande problema è che in Italia in molti, soprattutto giovani, investono sulla base di mode e tendenze dettate dai social. Questii nuovi mezzi d’informazione dilaganti. Ci si può trovare così nella rete di uno dei tantiormai celebri.