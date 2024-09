Alberto di Monaco papà giocherellone | il principe al parco divertimenti con i gemelli

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 6 settembre 2024) Per i francesi la scuola è già cominciata: milioni di studenti sono tornati sui banchi lo scorso 2 settembre. Ma non nel principato di, dove gli scolari, decisamente più fortunati, hanno potuto godersi una settimana di vacanza in più. Un “regalo” di cui Jacques e Gabriella, figli dele dellassa Charlene, hanno voluto approfittare, trascorrendo con il padre una giornata a Europa-Park, tra i parchi di divertimento più belli e famosi d’Europa.ditorna bambino e va a Europa-Park con i figli A rivelare la visita, avvenuta qualche giorno fa, è stato proprio il team di Europa-Park con un comunicato ufficiale e alcune foto che mostrano ilfelice, sulle giostre, con i due eredi.