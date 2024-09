Giovanni Allevi il 3 dicembre al Politeama Rossetti di Trieste

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 5 settembre 2024), compositore e pianista rivoluzionario, torna live in Friuli Venezia Giulia. Dopo l’applauditissima esibizione sul palco del Festival di Sanremo, l’artista ha annunciato le attese date del suo “Piano Solo Tour 2014”, che oggi si arricchisce di un nuovo concerto, in programma il prossimo 3aldi(inizio alle 21.00).sta combattendo da tempo la sua più grande battaglia: la lotta contro il mieloma multiplo diagnosticatogli a giugno 2022, che lo ha costretto a una fase di stop dall’attività concertistica. Il Maestro è ora tornato live con un nuovo atteso concerto, in cui esegue le sue composizioni più amate, “Kiss me again“, “Japan” e “Back to Life“, oltre ai più recenti brani “Our future” e “Tomorrow“, inni internazionali delle Cop26 e Cop27, suscitando commozione e meraviglia.