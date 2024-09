Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nonostante l’impressione che il re “si stia riprendendo”, gli esperti reali affermano cheè “”. Sembra che il palazzo stiaficando undegno di un re. L’operazione Menai Bridge, il nome in codice per irelativi alla morte del re, è ben avviata. Poiché “la morte è una possibilità” per il settantacinquenne reale, che sta combattendo contro il cancro. Continuate a leggere per scoprire perché iper ildel re sono così urgenti! Quando la regina Elisabetta II salì al trono reale nel 1952, iper l’Operazione London Bridge iniziarono poco dopo. Il piano, nome in codice per le operazioni che avrebbero avuto luogo dopo la sua morte, comprendeva dettagli come l’annuncio della sua morte, il lutto, il suodi Stato e l’ascesa al trono di ReIII.