Parla la criminologa | | Ascolto senza giudizio Serve consapevolezza

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Una strage familiare che ha lasciato sgomenta l’Italia intera e che continua a sollevare interrogativi. Ne parliamo con Valentina Sambrotta, sociologa, specializzata in criminologia e psicologia forense, professional counselor. Gli inquirenti ribadiscono che non c’è un movente tecnicamente valido. Che cosa può avere portato un diciassettenne, un ragazzo normale, secondo le testimonianze, a compiere un gesto così atroce? "Facile tirare in ballo il raptus omicida, ma dobbiamo concentrarci sulla genesi, tutto ha sempre una spiegazione. Che non giustifica ma aiuta a comprendere i fatti e che è spesso legata a un disagio psicologico che esige di essere ascoltato". Un disagio legato anche all’età? "Le statisticheno chiaro.