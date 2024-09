Calendario Italia in Nations League 2024 2025 | date e orari di tutte le partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ildell’nella, quarta edizione della manifestazione continentale che vede le squadre partecipanti divise in diverse Leghe. La Nazionale guidata dal commissario tecnico Luciano Spalletti, reduce dalla grande delusione di Euro, vuole resettare e ripartire con un nuovo percorso in vista delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. L’è stata inserita nel gruppo B della Lega A insieme a Francia, Belgio ed Israele, un raggruppamento di altissimo livello che sarà incredibilmente duro per gli azzurri. Donnarumma e compagni inizieranno subito contro la Francia, che sarà anche l’ultima squadra che affronteranno; in mezzo i match contro Israele e Belgio. Ecco ilcompleto dell’incon lee glidile