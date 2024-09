L’Istat rivede al ribasso la crescita del pil acquisita per il 2024 | +06% dallo 07% Nel secondo trimestre confermato +02%

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024)allaper il, che risulta dello 0,6% a fronte della stima dello 0,7% diffusa a fine luglio. Neldelil prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è cresciuto dello 0,2% rispetto alprecedente e dello 0,9% nei confronti deldel 2023: in questo caso le stime preliminari sono confermate. Lacongiunturale del Pil diffusa il 30 luglioera stata anch’essa dello 0,2%, così come latendenziale era stata dello 0,9%. Ildelha avuto due giornate lavorative in meno delprecedente e una giornata lavorativa in più rispetto aldel 2023. Rispetto alprecedente, i consumi finali nazionali restano stabili e crescono lievemente gli investimenti fissi lordi pari allo 0,3%.