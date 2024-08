Sergio Ruocco nella tempesta per un mese dopo la morte di Sharon il fratello | Hanno speculato su di lui chi ha detto certe cose dovrebbe vergognarsi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo), 31 agosto 2024 – Il sollievo di una famiglia che non ha mai smesso di sostenere il proprio caro,, di credere in lui. Mirko è uno dei due fratelli di, il fidanzato diVerzeni, 33enne uccisa a coltellate in via Castegnate a Terno d’Isola, la notte tra il 29 e 30 luglio. Vive a Seriate con la madre e l'altro, Stefano. Mirko, adesso come va? "Un po' meglio. Comunque, alla fine, non ci sarà restituita". Il suo assassino è in carcere, ha confessato. "Noi speriamo che paghi, che non gli diano l'infermità mentale perché pazzo non è. E' uscito con un coltello e con l'intento di uccidere una persona. Vogliamo che paghi il massimo della pena, che non gli diano attenuanti, perché ha ucciso un'innocente, ci ha fatto soffrire, ha fatto soffrire miosu mio