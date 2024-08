Quattromila a tavola con le cene propiziatorie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Arezzo, 31 agosto 2024 – Arriva la notte dei 4mila commensali nelle lunghete dei quartieri. La sera delleche precede la Giostra è fatta di cori, musica e piatti tipici. Dai Bastioni di Santo Spirito con il classico menù a base di lasagne e bistecca seguito dalla musica ai giardini del Porcinai, allo Slargo di Colcitrone dove dopo il maccherone tornano i grandi numeri a mettere alla prova le sapienti cuoche del ristorante rosso verde che mettono aoltre mille persone cucinando tutto dalla pasta all’arrosto. I quasi mille commensali di Porta del Foro si siederanno nei tavoli apparecchiati in via San Lorentino, a cui seguirà tanta musica. Grandi numeri anche in piazza San Giusto per la cena propiziatoria bianco verde chiusa a 1250 coperti.