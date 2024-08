Cosa le ho detto prima di ucciderla Moussa Sangare | la rivelazione choc del killer di Sharon

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Che l'omicidio diVerzeni a opera dinon fosse frutto di un "raptus violento" ormai lo stanno riconoscendo in molti. Il 31enne italiano con origini africane ha confessato alle forze dell'ordine di essere ildella barista. Il ragazzo, a detta di chi lo conosceva bene e viveva accanto a lui, da tempo destava preoccupazione. Sono numerosi gli episodi di violenza che lo hanno visto come protagonista. Basti pensare a quando ha appicato un incendio a casa sua. O, ancora, a tutte le liti con i familiari e - soprattutto - quando ha riempito di botte la sorella. "Ho visto questa ragazza che camminava guardando le stelle e ascoltando la musica - ha raccontatoai pm - e dentro di me ho sentito un 'feeling' (una sensazione, ndr)".