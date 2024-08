Come e perché Alessandro Borghi ha cambiato voce e fisico per Campo di Battaglia di Gianni Amelio

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 31 agosto 2024) Indicone Gabriel Montesi, il nuovo film diin concorso al Festival del cinema di Venezia e in sala subito, dal 5 settembre, lo scontro che viene raccontato non è quello nelle trincee della prima guerra mondiale. Semmai è quello tra due visioni, una utopistica e una pragmatica, militaresca, di due ufficiali medici dell’esercito italiano che curano i feriti in ospedale, autolesionisti compresi, ovvero quei soldati che pur di tornare a casa si infliggevano ferite e traumi di ogni tipo.