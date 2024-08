Tredicenne morto in piscina il sindaco di Montesano proclama lutto cittadino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Un dolore acuto squarcia, in questo ore, il cuore della nostra comunità. Una ferita profonda segna una nostra famiglia per l’improvvisa, inaspettata, tragica perdita di un figlio a soli tredici anni. Un pianto inconsolabile accompagna una madre e un padre, un fratello, gli amici, i cari, tutti. Quando negli anni dell’innocenza dovremmo assistere solo ai sogni, alle speranze, al futuro, alle passioni, alle scelte dei nostri adolescenti, in un momento, al contrario, accade tragicamente che tutto svanisce. Siamo attoniti, sconfortati, increduli e anche confusi”. A scriverlo, sul suo profilo Fb, ildisulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi commentando la morte del 13enne avvenuta questa mattina mentre si trovava nelladi un agriturismo in contrada Pantagnone a Padula. Il giorno dei funerali sarà, annuncia.