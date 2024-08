Berrettini rivela | Ho avuto una flebite prima degli US Open Fritz ha giocato un match pazzesco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Si ferma al secondo turno l’avventura di Matteoagli US2024, ultimo Slam della stagione in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il tennista romano, ancora alla ricerca della forma ottimale dopo un intoppo fisico in fase di preparazione al torneo, ha lottato per due set (6-3 7-6) cedendo poi di schianto nel terzo parziale (6-1) contro il quotato padrone di casa americano Taylor. “Bisogna fare i complimenti all’avversario. Oggi hauna partita pazzesca e semplicemente è stato più bravo di me. Vorrei riguardare il, ma non ricordo due errori gratuiti di fila da parte sua. Mi ha messo tanta pressione, sia quando serviva lui, sia in risposta. Secondo me vale più della classifica che ha, è unre sempre da evitare in queste condizioni.