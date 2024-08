Nuova viabilità in centro | Accolte le richieste

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Il sindaco Pepa accoglie ledi commercianti e residenti dele dispone l’inversione del senso di circolazione di via Calcagni e di via Cavour, che sarà operativa da lunedì 2 settembre. L’amministrazione, nel frattempo, avvia una campagna di comunicazione anche per coinvolgere i cittadini e monitorare le reazioni al ritorno della vecchiain vigore anni addietro, sino al 2022, tanto che la mappa di Google non è stata mai aggiornata con notevoli disagi per gli automobilisti. Ora, ritornando lacome era al 2022, il vecchio navigatore satellitare ritorna di attualità. Si è giunti a questa decisione, si legge nel breve comunicato dell’amministrazione, "a seguito delle sollecitazioni da parte dei commercianti e dei residenti delstorico di Recanati, perfettamente in linea con il nostro programma elettorale.