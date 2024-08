Meta Carabinieri arrestano 2 persone per tentato furto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Sorpresi a forzare il blocco di accensione di uno scooter dai militari che li hanno arrestati Idella stazione di Piano di Sorrento hanno arrestato per concorso inaggravato A.L. e R.C. Sono stati sorpresi in viaAmalfi mentre tentavano di forzare il blocco di accensione di uno scooter parcheggiato. Sono finiti entrambi in manette, poi ai domiciliari in attesa di giudizio. Sono in corso accertamenti per verificare l’eventuale coinvolgimento dei due uomini in un secondo tentativo dicommesso in via Lauro. Comunicato stampaprov. Napoli L'articoloperproviene da Punto! - Il web magazine.