Giuseppina si perde da sola in un bosco a 88 anni Ritrovata viva | Ha bevuto acqua piovana

(Di martedì 27 agosto 2024) Una storia che fortunatamente ha avuto un lieto fine quella diBardelli, signora di 88 che durante una ricerca di funghi si è persa nelriuscendo a sopravvivere con le sue forze per 4 giorni. Una situazione di grande paura e apprensione per la donna che, grazie al suo incredibile estro e intelligenza, è riuscita a salvarsi in attesa che i soccorsi la riportassero finalmente a casa., salva dopo 4 giorni nelNon è difficilersi tra i boschi se sila strada di casa e non si ha buon senso dell’orientamento. Peggio ancora se il nostro corpo ci gioca brutti scherzi durante le passeggiate. È quello che è successo aBardelli, signora di 88amante delle montagne e degli sport alpini che il 21 agosto è uscita insieme al figlio alla ricerca di funghi in località Forcora nel Varesotto.