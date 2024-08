Wolfsburg-Bayern Monaco oggi in tv | programma orario e diretta Bundesliga 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Ile come vedere in tv, partita valida per la prima giornata della. Comincia con una trasferta molto insidiosa l’avventura di Vincent Kompany sulla panchina dei bavaresi, chiamati a riscattare i deludenti risultati della scorsa stagione e di tornare a puntare con forza al titolo. Anche ilsogna un campionato di alto livello, per tornare a occupare le posizioni nobili in classifica dopo il dodicesimo posto della passata stagione. Il fischio d’inizio è inalle 15:30 di domenica 25 agosto. STREAMING E TV – La partita sarà visibile insu Sky, in particolare su Sky Sport Calcio (canale 251), oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.