Bottino di medaglie per i nuotatori ai campionati italiani di Roma

(Di domenica 25 agosto 2024) Due ori e due argenti sono stati vinti dal 16enne portopotentino Matteo Busilacchi aigiovanili di nuoto, svolti nei giorni scorsi a. Ma oltre a lui, altresono andate alla 16enne portopotentina Lucia Principi, al 18enne Filippo Mazzieri di Morrovalle e alla 17enne civitanovese Giada Del Medico. Tutti loro sono tesserati con la squadra dell’Asd Nandi Ars che ha sede al Centro Sportivo Baldoni di Loreto. Non solo: la società loretana è così riuscita a collezionare ben 16 finali nelle varie categoria in gara. Ancora una volta il mattatore del team marchigiano è stato il 16enne Matteo Busilacchi di Porto Potenza: per lui sono arrivate dued’oro nelle specialità degli 800 e dei 1500 stile libero. Busilacchi ha conquistato pure dued’argento nei 400 stile libero e nei 200 dorso, stabilendo il nuovo record regionale di categoria.