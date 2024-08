Non era un suicidio Ha registrato l’omicidio sul suo cellulare e incastrato l’ex marito | la scoperta choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) Nicoleta non si è suicidata. La verità sulla sua morte della donna, madre di due bambine, è emersa un anno dopo. Sono stati necessari mesi per risolvere il caso, ma la perseveranza dei carabinieri e del magistrato ha portato all’arresto del, Erik Zorzi. Il camionista, 42 anni, è accusato di aver ucciso la moglie Nicoleta Rotaru, 37 anni, e inscenato il. La prova decisiva che lo haè emersa ora. Ancora un femminicidio in Italia, questa volta ad Abano Terme, nel padovano. I fatti risalgono al 2 agosto 2023. Come riportato dalle cronache, quel giorno l’uomo aveva chiamato preoccupato il 118: “Venite, mia moglie è chiusa in bagno da tempo e sono preoccupato”. I sanitari sfondarono la porta e trovarono la donna morta, con una cinghia stretta intorno al collo. Il bagno non aveva finestre. Tutto lasciava pensare a un