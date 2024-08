Vuelta 2024 settima tappa Archidona-Cordoba oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Laa Espanacontinuacon la, che porta la corsa spagnola dadopo 180,5 chilometri. Il giorno dopo la clamorosa fuga vincente della nuova maglia rossa Ben O’ Connor, si riparte con una frazione che propone un solo GPM in vetta al quale saranno in palio anche secondi di abbuono per la classifica generale. Vedremo se il gruppo lascerà fare anche, o se invece i big vorranno provarsi a giocarsi qualcosa. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa, con Sportface.it che ve la racconterà in tempo reale.