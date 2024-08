Precipitano da una vetta del Monte Bianco | morti due giovani alpinisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Duebaschi – di 26 e 27 anni – sononel primo pomeriggio di mercoledì 21 agosto mentre scendevano dalla cima deldi Tacul. La cima si trova nel massiccio del, nella regione francese dell’Alta Savoia. Un terzo alpinista è rimasto ferito. A dare la notizia è stata la radio televisione basca Etib. L’incidente è avvenuto nel corridoio Gervasutti, in una zona – a detta dell’Unità di alta montagna della Gendarmeria di Chamonix – non soggetta a valanghe, ma purtroppo sempre più esposta alla caduta di grandi blocchi di ghiaccio. I tresono precipitati per diverse centinaia di metri mentre si calavano dalladi Tacul, a 4.248 metri di altitudine. Un elicottero di soccorso ha recuperato i corpi delle vittime per trasferirli nella città di Chamonix, mentre il terzo alpinista – che ha dato l’allarme – ha riportato solo ferite lievi.