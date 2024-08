Non più cenerentola | Servono nuove idee e una regia condivisa Prato può attrarre turisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) di Luigi CaroppoSe nel resto della Toscana si parla di ’overturism’ e di sfruttamento massiccio di città grandi, medie e anche piccole, ase si vede una comitiva discendere da un pullman davanti al Castello dell’Imperatore quasi ci si meraviglia. Eppure la città e la sua provincia offrono una miscela unica di opportunità tra arte, ambiente, storia. Il dibattito si riapre. Parola a Tiziano Tempestini, direttore di Confcommercioe Pistoia.nel turismo toscano. Lo abbiamo visto anche in questa estate. Eppure ci sarà un modo per incidere positivamente in questa tendenza per cercare di invertirla? "Su questo tema deve crearsi un’ambizione nuova, muovendo dalla consapevolezza che i numeri del turismo possono crescere, sia ache nella provincia, lavorando in due direzioni.