Ultime Notizie Roma del 21-08-2024 ore 14 | 10

(Di mercoledì 21 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per anno torna minacciare un attacco coordinato Terraria contro lo stato ebraico risposta l’uccisione dei leader di hamas Ismail haniyeh a parlare la missione permanente di ville a Ettore Nazioni Unite a formare i dettagli sui tempi modi della rappresaglia alcuni funzionari americani hanno fatto trapelare scarso ottimismo parlando di accordo per la tregua sull’orlo del fallimento sulla testata politico Mentre per blinken i nuovi punti raggiunti Ed ora potrebbero portare la promozione del test negoziati riprendono domani al Cairo trovati cadaveri di ortaggi israeliani nella striscia di Gaza non ci ritireremo dall’arte di Philadelphia in nessun caso in forma blinken che continuiamo fino alla distruzione di amap Bettoni teniamo incontrando le famiglie degli Ortaggi che avrebbe detto non sono ...