Pizza Expo Caserta la nuova edizione a pochi passi dalla Reggia

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDal 28 agosto al 1° settembre ci sarà l’2024 del, presso il Parco Maria Carolina adi. Numerosi gli stand enogastronomici con prodotti di eccellenza regionale ma anche da ogni parte d’Italia. Ma, anche intrattenimento e musica dal vivo per il numeroso pubblico previsto. Apertura il 28 agosto spazio a ‘Nostalgia 90‘ con tutte le hit dance degli anni novanta. Il giorno dopo, giovedì 29 agosto, spazio al rap contemporaneo di Nando De Marco e di Priore. Venerdì 30, spazio poi allo spettacolo Ridiamoci su con alcuni comici della scuderia Made in Sud quali Enzo e Sal, Ivan e Cristiano, Mariano Bruno e le Sex and the Sud. Sabato 31 salirà sul parco Tony Tammaro, per il suo tradizionale concerto di musica tamarra. Infine, finale domenica 1 settembre ci sarà il concerto di Rosario Miraggio.