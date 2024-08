Passione al top Oroscopo 19-25 agosto l’amore vola per questi segni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) L’della settimana a cura di Paolo Fox dal 19al 25per ogni segno zodiacale. Tutto su amore, lavoro, benessere e fortuna. Leggiamo un’anteprima su cosa i pianeti hanno in serbo per ciascun segno zodiacale per questa settimana. Scopriamo insieme chi sarà favorito dalle stelle e chi dovrà affrontare sfide. Ariete. La settimana per l’Ariete si preannuncia decisiva, soprattutto per quanto riguarda le relazioni personali. Marte ti conferisce un’energia irresistibile, che ti spingerà a prendere decisioni importanti, specialmente in amore. Se c’è stato un periodo di incertezza, adesso è il momento di chiarire. In ambito lavorativo, la tua determinazione ti porterà a superare gli ostacoli, ma attenzione a non sovraccaricarti di impegni. Concediti dei momenti di riposo per evitare stress eccessivo. “Chi fa più soldi”.