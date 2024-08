Softball comincia con una sconfitta l’European Cup di Porta Mortara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Parte in salita il percorso dialla Women’sEuropean Cup 2024, rassegna a matrice continentale in scena questa settimana a Novara. La squadra italiana ha infatti dovuto cedere il passo a Les Grizzlys de Grenoble per 1-5. Una disputa comunque combattuta, risolta di fatto negli ultimi due inning. Ad aprire le danze sono le francesi che, nel terzo inning, marcano due punti, subendo subito la risposta delle padrone di casa che, al quarto, accorciano le distanze per merito di un singolo di Buraschi (punto di Fazio). Sarà tuttavia a partire dalla quinta ripresa che le transalpine confezioneranno la vittoria, sfruttando un lancio pazzo di Migawa ed un sigillo di Fischer, preludio del ground out finale di Korousova.: Forlì vince la prima sfida alPremier Cup 2024 Domani, martedì 20 agosto,fronteggerà Panthers Wroclaw e Amager Vikings.