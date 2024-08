L’urlo di Jannik Sinner fa tremare Cincinnati e sveglia l’Italia | sconfitto Zverev dopo 3 ore di battaglia è in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) La vince da campione, perchéè questo: un campione. In un momento di certo non semplice della sua stagione, il numero uno del ranking mondiale alza il livello, mette in mostra la sua voglia di primeggiare e a Sascha, al termine della semidel Masters 1000 di, non resta che congratularsi con il suo avversario. Più di tre ore di lotta, una sfida equilibrata dal primo all’ultimo punto, in cui l’azzurro è riuscito a fare la differenza nei momenti che contavano di più verso il 7-6(9) 5-7 7-6(4). Per un’infinità di motivi era un match complicato, perché le condizioni messe in mostra fin qui in questa tournée nordamericana non erano delle migliori, perchélo avevalo scorso anno a New York ed era avanti nettamente nei precedenti.