Antonino Miccio coordinatore nazionale dei direttori degli enti Parco

(Di lunedì 19 agosto 2024), attuale direttore dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno ed ex direttore dell’Area Marina Protetta Punta Campanella, è nominatodel Consiglio deidei Parchi. Federparchi, la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, rappresenta gligestori delle aree naturali protette italiane. Fondata l’11 maggio 1989 come Coordinamentodei Parchi e delle Riserve Regionali, ha adottato il nome attuale nel 1998 e oggi include oltre 160gestori di parchi nazionali e regionali, aree marine protette, riserve naturali regionali e statali, oltre a diverse Province, Regioni e associazioni ambientaliste. Dal giugno 2008, Federparchi è anche la sezione italiana della Europarc Federation, un’organizzazione che riunisce quasi 600responsabili della gestione di oltre 400 aree protette in 38 paesi europei.